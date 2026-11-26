Bolu'da boğazına şeker kaçan 56 yaşlarındaki çocuk, yardım için koştuğu eczanede çalışan Nihat Ünalan'ın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Semerkant Mahallesi Erbayram Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczane çalışanı Nihat Ünalan, dışarı çıkmaya hazırlandığı sırada küçük bir çocuk koşarak eczaneye girdi. Elini boğazına götürerek yardım isteyen çocuğun nefes borusuna şeker kaçtığını fark eden Ünalan, hemen müdahale etti. Çocuğa Heimlich manevrası uygulayan Ünalan, nefes borusunu tıkayan şekerin çıkmasını sağladı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, müdahalenin ardından bir süre eczanede dinlendiği ve daha sonra iş yerinden ayrıldığı belirtildi. Yaşananlar, eczanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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"Herkesin ilk yardım eğitimi alması şart"

Yaşadıklarını anlatan eczane çalışanı Nihat Ünalan, öğle arasında yemek yedikleri sırada dışarı çıkmaya hazırlandığını belirterek, "Öğle arasıydı, arkadaşlarla yemek yedik. Dışarıya hava almaya çıkıyordum. 56 yaşlarında küçük bir çocuk geldi. ‘Abi’ dedi ve boğazını gösterdi. ‘Ne oldu?’ diye sordum ancak çocuk konuşamadı. Daha sonra boğazına şeker kaçtığını söyledi. Ben de sağlıkçı olduğum için ahemen Heimlich manevrasıyla müdahale ettim ve şekeri çıkardım. Olay tam bu alanda yaşandı, şeker de oraya düştü. Şu anda çocuk iyi. Birkaç dakika koltukta dinlendi. Daha sonra ‘Abi, sağ ol’ diyerek gitti" dedi.

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İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını ve yaşananların kendisi için de farklı bir deneyim olduğunu ifade eden Ünalan, "Benim için de bir deneyim oldu. Herkesin ilk yardım konuları hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor. Öncelikle herkesin ilk yardım eğitimi alması şart" diye konuştu.