Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler, "Uluslararası Öğrenci Günü" etkinliğinde ülkelerinin yöresel yemeklerini, geleneksel kıyafetlerini ve kültürlerini tanıttı. Öğrencilerin sergilediği yöresel danslar ise etkinliğe renk kattı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 30 farklı ülkeden öğrenciler stant açtı. Yöresel kıyafetlerini giyen öğrenciler, ülkelerine ait yemeklerin yanı sıra tarihi ve turistik mekanları da tanıttı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, yabancı öğrencilerin sergilediği geleneksel dans gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

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"103 ülkeden yaklaşık 3 bin 750 öğrencimiz var"

Üniversite Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Alpaslan Karabulut, üniversitede 103 ülkeden yaklaşık 3 bin 750 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Üniversitemizde 103 ülkeden yaklaşık 3 bin 750 öğrencimizi ağırlıyoruz. Öğrencilerimizin kültürlerini tanıtmak, onları kendi kültürleriyle kabul edip ortak bir dostluk dili olan Türkçe ile buluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir Uluslararası Öğrenci Günü tertipledik. Etkinliğimizde yaklaşık 30 farklı ülkeden öğrencilerimiz stantlarını açarak ülkelerinin kültürlerini tanıtıyor. Kadim bir şehir olan Bolu, misafirperverliğini bütün dünyaya açıyor. İzzet Baysal'ın kurmuş olduğu bu üniversitede yakmış olduğu meşaleyi bütün dünyaya duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

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"Moğalistan kültürünü tanıtmak için buradayız"

Filistin'den Bolu'ya üniversite eğitimi için gelen Muhammet elHasat, stantlarında ülkelerinin kültürünü, geleneksel yemeklerini ve kıyafetlerini tanıttıklarını belirterek, "Burada Filistin'i anlatmaya çalışıyoruz. Dini değerlerimizden geleneksel yemeklerimize ve kıyafetlerimize kadar her şeyi tanıtmak istiyoruz. Öğrencilerin oldukça fazla ilgisi var. Hatta öğrencilerin yanı sıra hocalarımızın ve buraya gelen diğer misafirlerin de ilgisini görüyoruz. Gelip sorular soruyorlar, biz de elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Moğolistan'dan Bolu'ya üniversite eğitimi için gelen Madina Yemyelkhan ise ülkelerinin kültürünü tanıtmak için etkinlikte yer aldıklarını ifade ederek, "Bugün Moğolistan ülkemizi ve kültürümüzü tanıtmak için buradayız. Yöresel ve geleneksel yemeklerimizi, kıyafetlerimizi ve bayramlarımızı tanıtıyoruz. İnsanlar Moğolistan hakkında fazla bilgi sahibi olmadıkları için merak edip standımıza geliyor. Yiyeceklerimizin tadına bakarak kendi fikirlerini paylaşıyorlar" ifadelerini kullandı.