Kaza, saat 20.30 sıralarında D-100 karayolu geçişinin Sanayi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kavşakta, kent merkezinden gelerek karşı yöne geçmek isteyen taksi ile Ankara yönüne giden otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

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