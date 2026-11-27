Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde okul güvenliğine yönelik çalışmalar sürüyor.

Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul yönetimleri ile emniyet birimleri, koordinasyon içerisinde görev yapıyor.

Bu kapsamda okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması, olası risklerin önceden tespit edilmesi ve tedbirlerin alınması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

- 27 yıldır kullandığı otomobilini satmadan önce hatıra fotoğrafı çektirdi

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Mehmet Şentürk, 27 yıl önce gazete kuponları biriktirerek aldığı otomobilini satmadan önce hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Gazete kuponları biriktirerek aldığı otomobilini 27 yıl boyunca kullanan Şentürk, bu süre içerisinde aracının kendisini hiçbir zaman yolda bırakmadığını ve herhangi bir arıza çıkarmadığını belirtti.

Uzun yıllar yolculuk yaptığı otomobilini satmaya hazırlanan Şentürk, aracıyla son kez hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaştı.