Bolu'da domuz avında silahla vurulan kişi öldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde domuz avı sırasında başından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Bolu'nun Göynük ilçesinde domuz avı sırasında başından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Gürpınar köyü Fakılar Mahallesi'nde 5 arkadaş, gece saatlerinde domuz avına çıktı.
Av sırasında silahın ateş alması sonucu Ömer G. (35) başından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin kontrolünde Ömer G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ömer G'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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