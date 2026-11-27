Olay, gece saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Gürpınar köyü Fakılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 arkadaşıyla birlikte domuz avına çıkan Ömer Güleç (35), arkadaşlarından birinin ateşlediği tüfekten çıkan kurşunla kazara vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Güleç'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Güleç'in yanındaki 5 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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