Yedigöller'de çocukların bulunduğu tahmin edilen araçtan haber alınamıyor
Bolu'nun Yedigöller mevkisinde, Kocaeli'den hareket eden ve içerisinde çocuklar ile görevli personelin bulunduğu tahmin edilen araçtan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
Bolu'nun Yedigöller mevkisinde, Kocaeli'den hareket eden ve içerisinde çocuklar ile görevli personelin bulunduğu tahmin edilen araçtan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı araçtan saat 15.00'ten itibaren haber alınamadığı belirtildi.
Araçtan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkisinden alındığı bildirildi. Araçta 78 çocuk ile görevli personelin bulunduğunun tahmin edildiği aktarıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Ayrıca AFAD ekipleri dronla havadan arama çalışmalarına başladı.
Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.
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