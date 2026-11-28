Kocaeli'den Bolu'ya geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu araca ulaşılması için Yedigöller bölgesinde arama kurtarma çalışması yürütülüyor. Bolu'da kriz merkezi oluşturulurken, çalışmalara Bayraktar insansız hava aracının da destek verdiği öğrenildi.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 1417 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 3 görevli personelle birlikte Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'nı kapsayan günübirlik geziye çıktı.

Dönüş yolunda araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Araçtan alınan son GPS sinyali üzerine aramalar yoğunlaştırıldı.

Jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekiplerinin katıldığı çalışmalara Düzce ve Kocaeli'den sevk edilen ekipler de destek veriyor.

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Ekipler, ormanlık ve engebeli arazide karadan arama yaparken, AFAD dronlarıyla havadan tarama gerçekleştiriliyor. Bayraktar İHA'nın da arama çalışmalarında kullanıldığı öğrenildi.

Bölgede telefon şebekesinin sağlıklı çekmemesi ve buzlanma, arama kurtarma çalışmalarını güçleştiren etkenler arasında bulunuyor.

Araçta bulunan çocuklar ve görevli personele ulaşılması için bölgedeki hummalı çalışmalar devam ediyor.