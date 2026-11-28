KOCAELİ’den geziye geldikleri Bolu’da Yedigöller Milli Parkı bölgesinde irtibat kesilen 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu araca ulaşıldı. Çocukların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu, 3 görevli personel eşliğinde Bolu'ya günübirlik geziye götürüldü. Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı bölgesini ziyaret eden kafileden dönüş yolunda haber alınamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı araçla saat 15.00'ten itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi. Aracın, Yedigöller Milli Parkı’nın HGS çıkış sisteminden geçtikten sonra 16.30’da arvento GPS sinyalinin kesildiği bildirildi. Son GPS sinyalinin Yedigöller yakınlarındaki Kapankaya Seyir Terası çevresinden alındığı kaydedildi.

REKLAM

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına Düzce ve Kocaeli'den gönderilen takviye ekipler de katıldı. Ekipler, son GPS sinyalinin alındığı bölgede karadan arama yaparken, AFAD dronları ve gece görüşlü insansız hava araçlarıyla havadan tarama gerçekleştirildi. Bölgede telefon şebekesinin zayıf olması ve buzlanma gibi olumsuzluklar çalışmaları güçleştirdi. Arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu için Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu.

11 MOBİL BAZ İSTASYONU GÖNDERİLDİ

Arama çalışmalarına iletişim desteği sağlamak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bölgeye 11 mobil baz istasyonu yönlendirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü de soğuk hava şartları nedeniyle yoldaki buzlanmayı önlemek için çalışmalara destek için 2 çift bıçaklı kamyon, 2 arazi aracı ve 8 personel görevlendirdi.

REKLAM

ULAŞILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek üzere Bolu'ya geldi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan koordinasyon merkezini ziyaret eden Göktaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ilgili kurumların temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından saat 02.00’de açıklama yapan Bakan Göktaş, kafileye ulaşıldığını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi. Aracın bir bataklığa saplandığını ve iletişimin sağlanamaması nedeniyle ulaşılamadığı belirtildi.