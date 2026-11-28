BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“30 kilometre arazi üzerinde çalışma sürdürüldü. Karadan ve havadan operasyon yürütüldü. 178 personel doğrudan sahadaydı. Birkaç farklı ihbarı ciddiye aldık. Fakat yine de acaba irtibat noktasının kesildiği noktadan başka bir noktaya mı saptılar dendi. Aslında baktığımız zaman odaklandığımız noktaya 2 kilometre uzaktalarmış. Bizler için çok kıymetliler. Özellikle devletimiz bütün kurumlarıyla bu operasyonun arkasındaydılar. Türk halkına teşekkür ediyorum. Dua edip süreci yakından takip ettiler. Duygularımız çok yoğun. Onlar bizim evlatlarımız. Hamdolsun şimdi burada onları misafir edeceğiz. Sağlık kontrolleri yapacağız. Şimdi onlara kavuşacağız. Birazdan burada olacaklar. Şu anda her şey yolunda bir sağlık kontrolü yapacağız. Onlar birkaç saattir dışarıdalar. Hava koşulları mevsime göre çok olumsuz değildi. Şükranla doluyuz” dedi.