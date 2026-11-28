Kocaeli'den Bolu'ya günübirlik geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu araç, saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Düzce'nin Yığılca ilçesinde çamura saplanmış halde bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen çocuklar ve görevliler, güvenli şekilde Bolu İl Jandarma Komutanlığındaki koordinasyon merkezine getirildi.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 1417 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 2 görevli ve bir şoför eşliğinde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller'i kapsayan günübirlik geziye çıktı.

Gezinin ardından dönüş yoluna geçen kafileden bir süre haber alınamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi.

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Kriz merkezi oluşturuldu, ekipler seferber edildi

İhbarın ardından jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) başta olmak üzere ilgili kurumlar harekete geçti. Çalışmaların koordinasyonu için Bolu'da kriz merkezi oluşturuldu. Arama kurtarma faaliyetlerine Düzce ve Kocaeli'den de ekipler yönlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışmaları takip etmek üzere Bolu'ya gelerek İl Jandarma Komutanlığındaki koordinasyon merkezinde yetkililerden bilgi aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İstanbul'dan Bolu'ya gelerek arama kurtarma sürecine ilişkin son durumu takip etti.

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Çalışmalara 55 ekip ve 204 personel katıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sahada görev aldı.