Kocaeli’den gezi için Bolu’ya giden kafilenin dönüş yolunda ormanlık alanda çamura saplanan minibüsünün, Düzce’nin Yığılca ilçesinde bulunduğu açıklanmıştı. Çamura saplanan minibüsün fotoğrafı ortaya çıktı. Araçtaki 10 çocuk ve 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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