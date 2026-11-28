İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bolu'nun Yedigöller bölgesinde kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin 55 ekip ve 204 personelin katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunduğunu açıklayarak, "Kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yürütmüşler ancak çok fazla muvaffak olamamışlar. Ormanlık yolda kaybolmuşlar. Mobil baz istasyonları geldi, sinyali güçlendirdi. Daha güçlü sinyaller üretmeleri neticesinde telefonla da ulaşma imkanı oldu" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Milletimize geçmiş olsun öncelikle. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, çocuklarımızın hepsi sağ salim bulunmuş oldu. Olayı bugün Kocaeli'deki Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı çocuk sitesinde kalan, 14 ila 17 yaş aralığında yaşları değişen 10 çocuğumuz, 2 personelimiz ve bir şoförle beraber Bolu'ya Yedigöller'e ve Gölcük Tabiat Parkına yaptıkları geziyle başlıyor. Fakat 19.00 sıralarında aracın GPS ile bağlantısı kesiliyor. Bunu Kocaeli 112 ekiplerine bildiriliyor. İl Müdürlüğünden çocukların geri dönmediğini, GPS ile bağlantısının kesildiğinden dolayı. Ve onun üzerine de gerekli ekiplerimiz, jandarma, UMKE, AFAD, JAK, PAK bütün ekiplerimiz seferber edilmiş durumda. 55 ekip ve 204 personel ile aramakurtarma çalışmalarımız seri bir şekilde başladı. Olayın duyulmasıyla beraber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız hemen Bolu'ya intikal etti. Bende İstanbul'daydım. İstanbul'dan buraya geldim. İstanbul'dayken de Kocaeli Valimiz ile olayı yakınan takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Bütün aşamalarıyla, detaylarıyla konuyu takip etti. Hamd olsun ki ekibin dönüş yolunda ormanlık yolda yollarını kaybettiklerini, çamura saplandıklarını, bundan dolayı da ormanlık alanda telefonların çekmemesinden dolayı kısa süreli ulaşılamama durumu ortaya çıktı. Çocukların telefonu yok. Yanlarında iki koruyucu refakatçinin ve şoförün telefonu var. Ormanlık alan olduğu için de kendilerine ulaşılamadığından dolayı bir geçici iletişimsizlik durumu ortaya çıktı. Ancak daha sonradan ekiplerimizin kendilerine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları sona ermiş oldu. Bu aşamada AFAD, Deniz Kuvvetleri ve İHA dronlarımızla beraber arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Bayraktar Akıncı'da destek verdi. El birliği içerisine şükürler olsun tekrar ifade etmek istiyorum, çocuklara sağ salim ulaşılması, herhangi bir can kaybının olmaması bizi memnun etti. Dolayısıyla şuan itibariyle sayın Bakanımız ile beraber çocuklarla görüştük. Onlar yukarıda yemeklerini yiyorlar, sağlık kontrolünden geçecekler, ardından kendilerini Kocaeli'ye uğurlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

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"Kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yürütmüşler ancak çok fazla muvaffak olamamışlar"

Bakan Çiftçi, "Orman yolu. Zaman zaman yağan yağmurlardan dolayı demek ki çamurluk bir alana girmişler. Çamura saplandıklarından dolayı telefonları da çekmediğinden herhangi bir ulaşma, haber verme imkanı olmamış. Kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yürütmüşler ancak çok fazla muvaffak olamamışlar. Bundan dolayı ormanlık yolda kaybolmuşlar. Mobil baz istasyonları geldi, sinyalleri güçlendirdi. Daha güçlü sinyaller üretmeleri neticesinde telefonla da ulaşma imkanı oldu." dedi.