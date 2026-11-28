BAKAN GÖKTAŞ: MUTLULUK GÖZYAŞI DÖKTÜK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaybolan çocukların bulunmasının ardından açıklama yaptı. Bakan Göktaş, “Bir annenin, babanın bu tür olaylara duyarsız kalması mümkün değil. Onların endişe dolu anlarını biz de burada yaşadık dolaylı olarak. Onların bulunması hakikaten bizleri hem duygulandırdı. Hem de mutluluk gözyaşı döktük. Çocuklarımızın o endişeli bekleyişinin ardından tekrar kavuşmak. Tabii evlatlarımıza kavuşuyoruz nihayetinde. Onların her biri benim için çok çok değerli” dedi.

‘ÇOCUKLARI BULMAK İÇİN HERKES SEFERBER OLDU’

Aracın çamura saplandığını aktaran Göktaş, “Bataklığa saplanmışlar ve bataklığa saplanınca hepsi çabalamış. İtmeye çalışmışlar, ayakkabıları zaten çamur içerisindeydi ve çorapları da ıslanmasın diye poşet bağlamışlar. Tabi o bizi çok duygulandırdı. Çünkü çocukların bir gayreti bir azmi var. Bakım personelimiz çok tecrübeli. Akünün bitmemesi için çaba sarf etmişler. Işıkları açmamışlar çaba sarf etmişler. Belki aracı itersek buradan çıkarız diye bakmışlar. Biraz etrafa bakınmışlar. Akşam çok hızlı karanlık çökünce tabii hiç ışığın olmadığı yerde biraz tabii ki endişeli bir süreç olmuş. Devletimiz bizi arıyordur duygusundan da şüphe duymamışlar. Bizi görecekler, bizi duyacaklar. Ama tabii ki çok korkmuşlar. Bizler de onlar kadar korktuk. Çok endişeli anlar geçirdik. İlk haberi aldığımız anda Kocaeli valimizden o süreçte ivedi bir şekilde, bütün devletimizin imkanlarıyla her bir birimiyle ivedi bir şekilde sahaya intikal edildi. Burada tek bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesin diye devletimiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere gerçekten özellikle ilk andan itibaren süreci takip etti. Bu çocukları derhal bulmak için herkes seferber oldu. Gönüllülerimiz seferber oldu. Burada yaşayan köylülerimiz seferber oldu. Kendileri bir şekilde dediler ki: "Yığılca yolunu kullanmışlardır." Araç geri dönüş yolundan daha kısa bir yolu kullanmak için girmiş oraya. O yolda da maalesef çamura saplanınca böyle bir zorluk yaşamışlar” ifadelerini kullandı.

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‘KAYBOLDUĞU NOKTADAN 2 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU’

Göktaş, “Aslında kaybolduğu noktadan 2 kilometre mesafede bulundu. O sahayı dronlarımız çok sık takip etti. Aynı zamanda gönderilen bir İHA da vardı. Onun da termal hassasiyeti olan bir kamerası vardı. Ama Yığılca yoluna giden bir ekiple aynı anda buldular. Teker izini takip etmişler. Kaybolduğu noktadan sonra bir yol vardı. Hangi yola gittiğine çok emin değildik. Burada da tabii biz her türlü ihtimali düşündük. Her türlü ihtimalin üzerinde duruldu. Birkaç ihbar da geldi. Her ihbarda umutlandık. Gerçekten devletimiz var olsun. İzleme sistemimiz o kadar kıymetli ki. Burada tabi devlet koruması altındaki çocuklarımızın kurtarılması bizler için ayrı bir sorumluluktu. Devletimiz burada. Dualarıyla yanımızda olan herkese teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten orada da pek çok dua aldık vatandaşlarımızdan. Hepsine teşekkür ediyorum. Tabii o duygularımızı çok derin şekilde yaşıyoruz. Onları bulmak kendi evladımızı bulmaktan farklı değil” şeklinde konuştu.

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‘ONLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ’

Bakan Göktaş, çocuklarla birlikte kendilerinin de korku yaşadığını söyleyerek, “Onların korkusu başkaydı. Bizler de o korkuyu yaşadık. Yani onların korkma ihtimali bizi korkuttu. Bizi çok endişelendirdi. Bulundu haberi geldiğinde yukarıda birbirimize sarıldık. Çok farklı bir duygu. Çocuklarımızın yaşadığı o endişeyi korkuyu bizler de yaşadık. Onlar belki de çok daha fazlasını yaşamış olabilirler. Onların gözyaşlarına ben dayanamıyorum zaten. Söyleyecek bir şey yok. Evlatlarımıza kavuştuk. Çok şükür rabbime. Onlar bizim evlatlarımız, gözümüzün bebeği. Onların saçının teline zarar gelmesine, gözyaşının akmasına kıyamayız. Onlar bizim çocuklarımız” diye konuştu.