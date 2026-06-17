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        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki cipte çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki cipte çıkan yangın hasara yol açtı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Yakuplar köyü mevkisinde Z.C. idaresindeki 58 ACJ 226 plakalı cipin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında cipte hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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