Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki cipte çıkan yangın hasara yol açtı. Otoyolun İstanbul istikameti Yakuplar köyü mevkisinde Z.C. idaresindeki 58 ACJ 226 plakalı cipin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında cipte hasar oluştu.

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