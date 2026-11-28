Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, gezi için gittikleri Bolu Yedigöller bölgesinde kaybolan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunması haberini aldığı an, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bakan Göktaş'ın, dün Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine geldiği Bolu İl Jandarma Komutanlığında, çocukların ve personelin sağ bulunduğunu haber aldığı anların görüntüsüne ulaşıldı.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın arama çalışmalarını sürdüren görevlilerle telefonla görüşerek kayıp çocuklar ile personelin bulunduğuna dair aldığı bilgiyi iletmesinin ardından Göktaş'ın yaşadığı sevinç ve duygulu anlar yer alıyor.

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Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik yapılan gezinin dönüşünde araçla irtibat kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatılmış, aracın Yığılca'da bataklığa saplandığı tespit edilmiş, sağlık durumları iyi olan çocuklar ve görevliler bulundukları yerden kurtarılmıştı.