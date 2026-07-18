Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Bolu'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bolu'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bolu-Mengen kara yolunda dün meydana gelen kazanın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletlinin yan yoldan ana yola çıktığı sırada kamyonetin çarpması yer alıyor.
Bolu-Mengen kara yolunun Çaydurt mevkisinde, dün, Mehmet Sait Yağmur (58) idaresindeki 81 ABK 273 plakalı motosiklet, C.D. yönetimindeki 33 N 6760 plakalı kamyonetle çarpışmış, Yağmur, kaza mahallinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan kamyonet sürücüsü, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılmıştı.
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