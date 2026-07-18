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        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Bolu'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 22:29 Güncelleme:
        Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Bolu'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        Bolu-Mengen kara yolunda dün meydana gelen kazanın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletlinin yan yoldan ana yola çıktığı sırada kamyonetin çarpması yer alıyor.

        Bolu-Mengen kara yolunun Çaydurt mevkisinde, dün, Mehmet Sait Yağmur (58) idaresindeki 81 ABK 273 plakalı motosiklet, C.D. yönetimindeki 33 N 6760 plakalı kamyonetle çarpışmış, Yağmur, kaza mahallinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan kamyonet sürücüsü, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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