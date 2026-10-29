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        Bolu'da binlerce kişi fener alayında buluştu

        Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı yürüyüşünde binlerce kişi bir araya geldi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyen vatandaşlar, marşlar ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Bolu'da binlerce kişi fener alayında buluştu

        Bolu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı yürüyüşünde binlerce kişi bir araya geldi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyen vatandaşlar, marşlar ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

        Bolu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşü, olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi. Valilik önünden başlayan yürüyüşe Bolu Belediyesi Bandosu marşlarla eşlik etti. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, güzergâh boyunca Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Yürüyüş sırasında dev Türk bayrağı ve Atatürk posterleri açılırken, vatandaşlar marşlar söyleyip sloganlar attı. Güzergâh üzerindeki iş yerleri ve evlerinin pencerelerinden korteji izleyen vatandaşlar da alkışlarla yürüyüşe destek verdi. Fener alayının belediye binası önüne ulaşmasının ardından etkinlik tırının sahnesine çıkan Bolu Belediye Başkanvekili M. Tuna Özcan, vatandaşlara hitap etti. "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları eşliğinde konuşan Özcan, Boluluların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkacaklarını söyledi. Özcan, görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ve tutuklu yol arkadaşlarına da selam ve sevgilerini iletti.

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        "Cumhuriyet’e duyduğumuz sevgiyi, bu memlekete verdiğimiz emekle yaşatacağız"

        Bolu’ya karşı sorumluluklarının büyük olduğunu ifade eden Özcan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

        "Bolu’ya duyduğumuz sevgi de bu şehre karşı sorumluluğumuz da büyük. Bizim görevimiz, güveninize layık olmak. En zor zamanda bile amasız, fakatsız çalışmak. Hemşehrilerimizin derdine kulak vermek, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak, çocuklarımıza daha güzel bir Bolu bırakmak. Bu akşam bayrağını gururla taşıyan çocuklarımız için çalışacağız. Geleceğini bu şehirde kurmak isteyen gençlerimiz için çalışacağız. Bize güvenen sizler için bütün gayretimizle çalışacağız. Çünkü Cumhuriyet’e duyduğumuz sevgiyi, bu memlekete verdiğimiz emekle yaşatacağız."

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        Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanları saygı, minnet ve özlemle andığını belirten Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu akşam Bolu’dan yükselen sesimiz, Cumhuriyetimize verdiğimiz söz olsun: Emanetinize sahip çıkacağız! Cumhuriyetimizi hep birlikte yarınlara taşıyacağız! Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti!"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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