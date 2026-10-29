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        Park halindeki otomobilden saat çaldı; hırsızlık anı kamerada

        BOLU'da park halindeki bir otomobilin kapısını açarak içeri giren şüpheli, araçtaki saati çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 21:39 Güncelleme:
        Park halindeki otomobilden saat çaldı; hırsızlık anı kamerada

        BOLU'da park halindeki bir otomobilin kapısını açarak içeri giren şüpheli, araçtaki saati çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, geçen pazartesi günü saat 15.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan yaşları küçük 4 çocuktan biri, park halindeki bir otomobilin kapısının kilitli olmadığını fark etti. Şüpheli çocuk, otomobilin kapısını açarak içeri girdi. Araç içinde kısa süre arama yapan şüpheli bulduğu saati alarak dışarı çıktı ve gözcülük yapan arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

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        Bir süre sonra aracının yanına gelen otomobil sahibi, saatinin yerinde olmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta ve çevrede incelemelerde bulundu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan, hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin otomobilin kapısını açarak içeri girdiği ve kısa süre sonra araçtan çıkarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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