Bolu'da park halindeki otomobilden saat çaldı

Bolu'da park halindeki otomobilin kapısını açarak içeri giren ve araçta bulunan saati alan şahıs, arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan ve yaşlarının küçük olduğu tahmin edilen 4 kişiden biri, park halindeki otomobilin kapısını açarak içeri girdi. Araçta bir süre arama yapan şahıs, otomobilde bulunan saati aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra otomobiline binmek için gelen araç sahibi, saatinin yerinde olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta inceleme yaparak olayla ilgili çalışma başlattı.

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Öte yandan, otomobilden saat çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın otomobilin kapısını açarak araca girdiği ve kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.