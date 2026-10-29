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        Bolu'da park halindeki otomobilden saat çaldı

        Bolu'da park halindeki otomobilin kapısını açarak içeri giren ve araçta bulunan saati alan şahıs, arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Bolu'da park halindeki otomobilden saat çaldı

        Bolu'da park halindeki otomobilin kapısını açarak içeri giren ve araçta bulunan saati alan şahıs, arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan ve yaşlarının küçük olduğu tahmin edilen 4 kişiden biri, park halindeki otomobilin kapısını açarak içeri girdi. Araçta bir süre arama yapan şahıs, otomobilde bulunan saati aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra otomobiline binmek için gelen araç sahibi, saatinin yerinde olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta inceleme yaparak olayla ilgili çalışma başlattı.

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        Öte yandan, otomobilden saat çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın otomobilin kapısını açarak araca girdiği ve kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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