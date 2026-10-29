Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Sonbahar renklerine bürünen Yedigöller, fotoğraf tutkunları ve doğaseverleri cezbediyor

        Sonbahar renklerine bürünen Yedigöller, fotoğraf tutkunları ve doğaseverleri cezbediyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ/ÖMER ÜRER - Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, sonbaharın renklerine bürünen görüntüsüyle doğa tutkunlarından ve fotoğrafseverlerden yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Sonbahar renklerine bürünen Yedigöller, fotoğraf tutkunları ve doğaseverleri cezbediyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ/ÖMER ÜRER - Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, sonbaharın renklerine bürünen görüntüsüyle doğa tutkunlarından ve fotoğrafseverlerden yoğun ilgi görüyor.

        Kent merkezine yaklaşık 42 kilometre uzaklıktaki parkta sonbaharla ağaçların yaprakları renk değiştirdi. Ormanlık alandaki göller ile kayın, gürgen, meşe ve akçaağaç yapraklarının sarı, kızıl, kahverengi ve yeşil tonları ahenkli manzaralar oluşturdu.

        Milli parkın havadan çekilen görüntüleri, geniş ormanlık alanları, ağaçların arasında saklı göllerin oluşturduğu manzarayı, renk cümbüşü içinden geçen yolları ve bölgenin doğal zenginliğini gösteriyor.

        REKLAM

        Göllerin çevresindeki ağaçların sarı ve kızıl tonlarına bürünen yapraklarının su yüzeyindeki yansımaları, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Ormanların arasında birbirine yakın konumlarda bulunan göller de doğada vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere sakin bir atmosfer sunuyor.

        - Dilek Çeşmesi ve Ayıkayası da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Yedigöller Milli Parkı'nda doğaseverlerin ilgisini çeken noktalar arasında Kapankaya Manzara Seyir Yeri, Dilek Çeşmesi ve Ayıkayası Mesire Alanı da bulunuyor.

        Kapankaya Manzara Seyir Yeri, milli parkın ormanlarla kaplı vadisini ve göllerini yüksekten izleme imkanı sunuyor.

        REKLAM

        Dilek Çeşmesi'ni ziyaret edenler dilek tutarken, Ayıkayası Mesire Alanı'na gelenler de doğayla iç içe piknik yapma imkanı buluyor.

        Park içerisindeki şelaleler, anıt ağaçlar ve yürüyüş yolları bölgenin görülmeye değer doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

        Bu arada, doğal güzellikleriyle yılın dört mevsimi ilgi gören Yedigöller Milli Parkı, bu yılın 9 ayında yerli ve yabancı toplam 98 bin 634 tatilci ağırladı.

        - "Her yerde sonbaharı hissediyoruz"

        Kocaeli'den arkadaşlarıyla gelen Dilan Yıldız, AA muhabirine, turla gezdiklerini ve çok beğendiklerini belirterek, "Güzel gölleri var ve manzarası çok güzel. Gayet güzel vakit geçiriyoruz. Güzel fotoğraflar çektik, anılar biriktirdik. Ölümsüzleştirdik anılarımızı." dedi.

        REKLAM

        Yıldız, Kocaeli'de benzer yerlerin bulunduğunu ancak ilk defa geldiği Yedigöller'in eşsiz bir atmosfere sahip olduğunu dile getirdi.

        İzmir'den gelen Ruken Şeker, arkadaşlarıyla 2 gündür gezdiklerini ve Yedigöller'in sonbahar mevsiminde çok güzel olduğunu söyledi.

        Şeker, "Doğa ile iç içeyiz. Yapraklar, her yer sapsarı. Aynı zamanda gölün olması, bunlar insana güzel hissettiriyor. Her yerde sonbaharı hissediyoruz." diye konuştu.

        İzmir'den Hasan Can da gelmeden önce araştırma yaptıklarına değinerek, beklediklerinden çok daha güzel bir manzarayla karşılaştıklarını anlattı.

        Doğayı çok sevdiklerini dile getiren Can, "Sonbahar tatili için hep bu tarafları düşünüyordum. Sonbahar denildiğinde akla burası geliyor. İzmir çevresine de baktık. Yedigöller değer mi değmez mi diye düşündük. Hiçbir şey olmazsa oraları görürüz diye yola çıktık. İyi ki gelmişiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Bolu'da orman yangınlarına müdahaleyi kolaylaştıracak çalışma
        Bolu'da orman yangınlarına müdahaleyi kolaylaştıracak çalışma
        Bolu'da yabancı işçi çalıştıracak işverenlere bilgilendirme
        Bolu'da yabancı işçi çalıştıracak işverenlere bilgilendirme
        Bolu'da ORKÖY kredileri yüzleri güldürdü
        Bolu'da ORKÖY kredileri yüzleri güldürdü
        Park halindeki iki TIR alev alev yandı
        Park halindeki iki TIR alev alev yandı
        Bolu'da park halindeki 2 tırda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da park halindeki 2 tırda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da park halindeki tırlar alev alev yandı
        Bolu'da park halindeki tırlar alev alev yandı