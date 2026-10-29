Bolu'da yabancı işçi çalıştıracak işverenlere bilgilendirme

Bolu'nun Gerede ilçesinde işverenlere yönelik düzenlenen toplantıda, yabancı istihdamı ve çalışma izinlerine ilişkin süreçler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün katılımıyla Gerede Ticaret Odasında işverenlere yönelik Yabancı İstihdamı ve Çalışma İzinleri Süreçleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Gerede Ticaret Odasında gerçekleştirilen toplantıda, yabancıların istihdam edilmesi ve çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin süreçler hakkında işverenlere bilgi verildi. Toplantıda, ilgili kurumların görev ve sorumlulukları ile çalışma izinlerine ilişkin uygulamalar ele alındı.