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        Bolu'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel bisiklet turu

        Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Bisiklet Turu düzenlendi. Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte sporseverler, Cumhuriyet coşkusunu bisikletleriyle yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 20:34 Güncelleme:
        Bolu'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel bisiklet turu

        Bolu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Bisiklet Turu düzenlendi. Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte sporseverler, Cumhuriyet coşkusunu bisikletleriyle yaşadı.

        Bolu’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun startını Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile Bolu İl Millî Eğitim Müdürü Cemal Turan verdi. Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu sporun birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen turda, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına dikkat çekildi. Katılımcılar, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü spor yaparak kutladı. Birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği etkinlik, Cumhuriyet ruhunun spor aracılığıyla yaşatıldığı anlamlı bir organizasyon olarak tamamlandı. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, sporu toplumun her kesimine yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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