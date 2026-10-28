Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Yeniçağa'da öğrencilerle buluştu

Öğrencilerin afete dair merak ettiği soruları da yanıtlayan Moriwaki, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayat kurtardığını vurguladı.

Mehmet Çelik Ortaokulundaki seminerde Moriwaki, afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet sırasında yapılması gereken doğru müdahaleler ve afet sonrasındaki hayati adımlar üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.