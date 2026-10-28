Asansörde mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı

Bolu’da bir iş merkezinde asansörde mahsur kalan çift, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Tabaklar Mahallesi Parti Sokak’ta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek yemek için iş merkezindeki bir işletmeye gelen çift, yemeklerinin ardından alt kata inmek üzere asansöre bindi. Bir süre sonra asansörde mahsur kalan çift, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Asansörün kapısını açan ekipler, kabinin katlar arasında kalması nedeniyle çifte ilk etapta ulaşamadı. Bunun üzerine asansörün makine bölümüne yönelen ekipler, yaptıkları müdahaleyle kabinin alt kata inmesini sağladı. Mahsur kaldıkları yerden çıkarılan çift, kurtarıldı.