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        Asansörde mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı

        Bolu'da bir iş merkezinde asansörde mahsur kalan çift, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Asansörde mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı

        Bolu’da bir iş merkezinde asansörde mahsur kalan çift, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, Tabaklar Mahallesi Parti Sokak’ta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek yemek için iş merkezindeki bir işletmeye gelen çift, yemeklerinin ardından alt kata inmek üzere asansöre bindi. Bir süre sonra asansörde mahsur kalan çift, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Asansörün kapısını açan ekipler, kabinin katlar arasında kalması nedeniyle çifte ilk etapta ulaşamadı. Bunun üzerine asansörün makine bölümüne yönelen ekipler, yaptıkları müdahaleyle kabinin alt kata inmesini sağladı. Mahsur kaldıkları yerden çıkarılan çift, kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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