Bolu'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bolu’da sokak arasında ciple otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sağlık Mahallesi Kevser Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 ENH 219 plakalı otomobil ile 14 AD 039 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.