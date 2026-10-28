Bolu Dağı'nda sis kara yolundaki görüş mesafesini düşürdü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Giriş: 28.10.2026 - 11:27 Güncelleme:
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Güzergahı kullanan sürücüler dikkatli seyretti.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız konusunda uyardı.
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