Tünelde TIR'a çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü yaralı babası yalnız bırakmadı

Otomobilde sıkışan sürücü Uğurkan Aydoğan ile yanındaki babası Mehmet Aydoğan yaralandı. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için müdahale ederken, hafif yaralanan babası da onun yanında bekledi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü sağlık görevlileri tarafından sevk edildiği hastanede tedaviye alındı.

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