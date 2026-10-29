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        Bolu'da park halindeki 2 tırda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da park halindeki 2 tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 01:10 Güncelleme:
        Bolu'da park halindeki 2 tırda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da park halindeki 2 tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dağkent 2. Etap TOKİ Konutları mevkisinde park halindeki 14 AC 645 plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın aracın yanındaki 34 ETZ 321 plakalı tıra da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen 2 tırda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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