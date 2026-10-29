Bolu'da park halindeki 2 tırda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dağkent 2. Etap TOKİ Konutları mevkisinde park halindeki 14 AC 645 plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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