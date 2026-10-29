Yedigöller'de sonbahar manzarası
BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına büründü. Manzara dron ile görüntülendi.
BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına büründü. Manzara dron ile görüntülendi.
Yedigöller Milli Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. 7 ayrı gölün çevresindeki ormanlar yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına büründü. Dökülen yaprakların oluşturduğu sonbahar mevsiminin izleri, milli parka renk kattı. Yedigöller Milli Parkı'nda ortaya çıkan eşsiz manzara dron ile görüntülendi. Milli park yolunda ilerleyen tatilciler de rengarenk ağaçlar eşliğinde yolculuk yapmanın keyfini yaşadı.
BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU
Diğer yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle Yedigöller Milli Parkı, tatilcilerin akınına uğradı. Fotoğraf ve doğa tutkunlarının da ilgisini çeken milli parkta bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler nedeniyle Yedigöller'de araç park alanları tamamen doldu.
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