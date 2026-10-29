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        Yedigöller'de sonbahar manzarası

        BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına büründü. Manzara dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Yedigöller'de sonbahar manzarası

        BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına büründü. Manzara dron ile görüntülendi.

        Yedigöller Milli Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. 7 ayrı gölün çevresindeki ormanlar yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına büründü. Dökülen yaprakların oluşturduğu sonbahar mevsiminin izleri, milli parka renk kattı. Yedigöller Milli Parkı'nda ortaya çıkan eşsiz manzara dron ile görüntülendi. Milli park yolunda ilerleyen tatilciler de rengarenk ağaçlar eşliğinde yolculuk yapmanın keyfini yaşadı.

        BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU

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        Diğer yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle Yedigöller Milli Parkı, tatilcilerin akınına uğradı. Fotoğraf ve doğa tutkunlarının da ilgisini çeken milli parkta bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler nedeniyle Yedigöller'de araç park alanları tamamen doldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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