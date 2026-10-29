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        Bolu'da 29 Ekim kutlamalarına komandolar damga vurdu

        Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, kahramanlıklarıyla tarihe geçen Bolu 2'nci Komando Tugayı'nın askerleri ilgi gördü. Tam teçhizatlı olarak marşlar eşliğinde yürüyen mavi bereliler, renkli sis bombalarıyla oluşturulan görsel şölen ve disiplinli yürüyüşleriyle vatandaşlardan dakikalarca alkış aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Bolu'da 29 Ekim kutlamalarına komandolar damga vurdu

        Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, kahramanlıklarıyla tarihe geçen Bolu 2’nci Komando Tugayı’nın askerleri ilgi gördü. Tam teçhizatlı olarak marşlar eşliğinde yürüyen mavi bereliler, renkli sis bombalarıyla oluşturulan görsel şölen ve disiplinli yürüyüşleriyle vatandaşlardan dakikalarca alkış aldı.

        Bolu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Anıtpark’ta düzenlenen resmi törenle başladı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk ve Bolu Belediye Başkan Vekili Tuna Özcan, askeri araç üzerinden vatandaşların ve askerlerin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasının ardından şiir dinletileri ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

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        Mavi berelilerden nefes kesen geçiş

        Kutlamaların en dikkat çeken anları ise Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandoların kortej geçişinde yaşandı. İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşte tam teçhizatlı askerler, marşlar eşliğinde sergiledikleri uyumlu ve disiplinli yürüyüşle vatandaşlara gurur dolu anlar yaşattı. Yerli üretim piyade tüfekleri ve tam teçhizatlarıyla yürüyen komandoların geçişi sırasında kullanılan renkli sis bombaları, caddede etkileyici görüntüler oluşturdu. Görev yaptıkları bölgelerdeki başarıları ve zorlu şartlardaki eğitimleriyle tanınan mavi bereliler, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna damga vurdu.

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        Vatandaşlardan Mehmetçik’e sevgi gösterisi

        Kahraman komandoları yakından görmek isteyen vatandaşlar, İzzet Baysal Caddesi'nin her iki tarafında toplandı. Geçişi cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, askerlerin marşlar eşliğindeki yürüyüşünü ilgiyle takip etti. Disiplinleri, kararlı duruşları ve sergiledikleri birlik ruhuyla dikkat çeken mavi bereliler, vatandaşların dakikalarca süren alkışları eşliğinde yürüyüşlerini tamamladı.

        Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadeledeki başarılarıyla öne çıkan Bolu 2’nci Komando Tugayı, sahip olduğu iki Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası’yla da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahramanlık ve fedakârlık geleneğinin önemli temsilcileri arasında yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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