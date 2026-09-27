Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Giriş: 27.09.2026 - 20:56 Güncelleme:
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Karacaören köyü mevkisinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Kıbrıscık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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