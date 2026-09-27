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        Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Karacaören köyü mevkisinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Kıbrıscık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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