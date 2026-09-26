Bolu'da traktör ve saman balyaları yandı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangında traktör ve römorku kullanılamaz hale geldi.

Çitler Mahallesi'nde ev ve samanlıklara yakın alandaki saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Dörtdivan İtfaiye Amirliği ekipleri ile Dörtdivan Orman İşletme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki ev ve samanlıklara sıçramadan kontrol altına alınan yangında traktör ve römorku ile saman balyaları kullanılamaz hale geldi.