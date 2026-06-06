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        Bolu'da emekli bisiklet tutkunları pedallarını sağlıklı yaşam için çeviriyor

        ZAFER GÖDER - Bolu'da yaşları 60 ile 70 arasında değişen bisikletliler, sağlıklı yaşama ve yeni dostluklara pedal çeviriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Bolu'da emekli bisiklet tutkunları pedallarını sağlıklı yaşam için çeviriyor

        ZAFER GÖDER - Bolu'da yaşları 60 ile 70 arasında değişen bisikletliler, sağlıklı yaşama ve yeni dostluklara pedal çeviriyor.

        Farklı mesleklerden emekli bisiklet tutkunları, emeklilik dönemlerini verimli geçirmek için yaklaşık 3 yıl önce "Abant Bisiklet Grubu" kurdu.

        Aradan geçen zamanda üye sayısı 23'e ulaşan grup, Bolu'nun ilçeleri ile çevre illere bisiklet turları düzenliyor.

        İlerleyen yaşlarına rağmen her gün kilometrelerce yol kat eden "pedal arkadaşları" hem sağlıklarını koruyor hem de yeni dostluklar ediniyor.

        - "Kendimizi çok daha mutlu ve sağlıklı hissediyoruz"

        Grubun kurucularından 69 yaşındaki emekli eğitim müfettişi Muhittin Özçelik, AA muhabirine, bisiklet sürmenin faydalarından hareketle bir araya geldiklerini söyledi.

        Amaçlarının emeklilik dönemlerini verimli geçirmek ve sağlıklarını korumak olduğunu belirten Özçelik, "Bisikletin fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak sayılmayacak kadar çok faydası var. Biz bunları bizzat yaşayarak görüyoruz. Arkadaş grubumuzla yaptığımız turlarla kendimizi çok daha mutlu ve sağlıklı hissediyoruz. Herkese de öneriyoruz." diye konuştu.

        Özçelik, diğer insanlara örnek olmak istediklerini dile getirerek, "Bu yaşta bile günlük 40, 50, 60 hatta zaman zaman 80 kilometre yol yapabiliyoruz. Bu nedenle sağlığını düşünen insanların bisikletin faydalarıyla ilgili en ufak tereddütlerinin olmamasını istiyoruz. Kendilerine bisiklete binmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Hava şartlarına göre tur planı yaptıklarını, Bolu'nun ilçelerinin yanı sıra yakın çevre illere de gittiklerini anlatan Özçelik, hafta sonu İznik Gölü çevresinde 95 kilometre pedal çevireceklerini kaydetti.

        Özçelik, bisiklet kültürünün yaygınlaşması için toplumsal duyarlılığın şart olduğuna işaret ederek, "Temel amacımız spor yapmak, bisiklete binmek ve bu kültürü bütün ortama yayarak sosyalleşmek." dedi.

        - "Sağlığımızı korumanın yanında birliktelik ve çevre duyarlılığı adına görev üstleniyoruz"

        Grup üyesi 70 yaşındaki emekli beden eğitimi öğretmeni Mustafa Nuri Gürsoy da bisiklet grubuyla verimli turlar düzenlediklerini ve güzel dostluklar edindiklerini söyledi.

        Gürsoy, bisiklete binerek sağlıklarını korumanın yanında birliktelik ve çevre duyarlılığı adına görev üstlendiklerini dile getirerek, "Dünyanın çok hızlı yol aldığı ortamda biz yavaş olmayı tercih eden, bisikletlerimizle saatte 25 kilometreyi aşmayan ve kurallara uyan ekip olarak örnek teşkil etmek istiyoruz. Bu örnekliğimizi bisiklet turlarımızla hem ilçelerimize hem diğer şehirlere yaymak istiyoruz." diye konuştu.

        Sporun birleştirici gücünden faydalandıklarını belirten Gürsoy, ellerinden geldiğince bu aktivitelerini sürdürmek istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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