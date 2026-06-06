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        Gerede ve Ulusu çaylarında kirliliğe neden olan tesislere 53 milyon lirayı aşkın ceza kesildi

        Bolu Valiliği, Gerede ve Ulusu çayları havzasında çevrenin korunmasına yönelik denetim ve izleme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, 1 Eylül 2023'ten itibaren mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere toplam 53 milyon 313 bin 123 lira idari para cezası kesildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Gerede ve Ulusu çaylarında kirliliğe neden olan tesislere 53 milyon lirayı aşkın ceza kesildi

        Bolu Valiliği, Gerede ve Ulusu çayları havzasında çevrenin korunmasına yönelik denetim ve izleme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, 1 Eylül 2023'ten itibaren mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere toplam 53 milyon 313 bin 123 lira idari para cezası kesildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, çevrenin korunması ve doğal kaynakların gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması amacıyla Gerede Çayı ve Ulusu Çayı havzasındaki denetimlerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Valilik koordinasyonunda kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.

        Ulusu Çayı'na deşarj yapan tüm tesislerde atık su arıtma sistemi bulunduğu bildirilen açıklamada, kirlilik yükü yüksek 5 tesisin Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) ile 7/24 çevrim içi izlendiği ifade edildi.

        Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikaların münferit atık su arıtma tesislerine sahip olduğu belirtilen açıklamada, bölgeye merkezi atık su arıtma tesisi kurulmasına yönelik yatırımın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2024'te yatırım programına alındığı ve sürecin devam ettiği aktarıldı.


        Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ise günlük 6 bin 300 metreküp kapasiteli yeni atık su arıtma tesisinin 2024'te hizmete alındığı belirtilen açıklamada, OSB dışından uygunsuz atık su girişlerinin önlenmesi amacıyla Eski Tabakhaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren 63 işletmenin atık su üreten proseslerinin mühürlendiği bildirildi.


        Denetimler ve uygunsuzluk tespit edilen tesislere uygulanan ceza miktarlarına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "1 Eylül 2023'ten 25 Eylül 2024'e kadar yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara toplam 13 milyon 456 bin 597 lira, 26 Eylül 2024'ten bugüne kadar yapılan denetimlerde de 35 milyon 660 bin 532 lira idari para cezası uygulanmıştır. Aykırılık tespit edilen 3 firmanın çevre izinleri iptal edilerek, şartları sağlayana kadar faaliyetleri durdurulmuştur. Öte yandan, Ulusu Çayı'na deşarj yapan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinde 12-21 Mayıs'ta kapsamlı çevre denetimleri gerçekleştirilmiştir. Tesislerden alınan atık su numune sonuçları neticesinde, ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne 4 milyon 195 bin 994 lira idari para cezası uygulanmıştır."

        Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Valiliğin çevrenin korunması konusunda "sıfır tolerans" anlayışıyla denetim, izleme ve yaptırım faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

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