Bolu'da hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hafif ticari araçla panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İstanbul istikameti Köroğlu Rampaları mevkinde U.C. yönetimindeki 34 SG 6689 plakalı hafif ticari araçla M.Ç. idaresindeki 34 MTS 25 plakalı panelvan çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile Ö.Ç, R.I.Ç. ve E.Ş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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