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        Bolu'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Bolu'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Bolu'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Bolu'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kent Meydanı'nda stantlar kurularak vatandaşlara jandarmanın görevleri, kullandığı teknolojik imkanlar ve yürüttüğü faaliyetler tanıtıldı.

        Jandarma birimleri, etkinlikte bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirdi. Vatandaşlar, faaliyete yoğun ilgi gösterdi.

        Etkinliğe katılan Vali Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız, stantları ziyaret etti.

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