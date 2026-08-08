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        Bolu'da kaçak avcılıkta kullanılan 500 metrelik ağ ele geçirildi

        Bolu'nun Seben ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 500 metre balık ağı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Bolu'da kaçak avcılıkta kullanılan 500 metrelik ağ ele geçirildi

        Bolu'nun Seben ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 500 metre balık ağı ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seben Göleti'nde İlçe Jandarma Komutanlığı, Bolu İl Tarım Müdürlüğü, Seben İlçe Tarım Müdürlüğü ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısmı ile koordineli ağ tarama ve kontrol faaliyeti yapıldı.

        ​Kontrolde gölete çekili vaziyette toplamda 500 metre uzunluğunda ağ tespit edildi.


        Ağlar ekiplerce imha edildi, ağlara takılan canlı balıklar gölete bırakıldı.

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