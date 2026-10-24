Bolu'da kadınların kavgası kamerada

Bolu'da iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kadınların ekseriya olduğu kavgada, tarafların birbirlerini yerde sürüklediği anlar dikkat çekti.

Olay, akşam saatlerinde Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında fiziksel kavga yaşandı. Kadınların ekseriya olduğu kavgada, tarafların birbirlerini yerde sürüklediği ve arbede yaşandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasındaki kavga anbean kaydedildi.