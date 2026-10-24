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        Bolu'da kadınların kavgası kamerada

        Bolu'da iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kadınların ekseriya olduğu kavgada, tarafların birbirlerini yerde sürüklediği anlar dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Bolu'da kadınların kavgası kamerada

        Bolu'da iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kadınların ekseriya olduğu kavgada, tarafların birbirlerini yerde sürüklediği anlar dikkat çekti.

        Olay, akşam saatlerinde Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında fiziksel kavga yaşandı. Kadınların ekseriya olduğu kavgada, tarafların birbirlerini yerde sürüklediği ve arbede yaşandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasındaki kavga anbean kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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