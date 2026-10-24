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        Boluspor - Vanspor FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanan Boluspor Vanspor FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 23:58 Güncelleme:
        Boluspor - Vanspor FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanan Boluspor Vanspor FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Vanspor FK'ya 30 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Vanspor FK Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ile Boluspor Teknik Sorumlusu Münir Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

        Mustafa Gürsel: "15 günde 4 maç oynadık"

        Ligdeki yoğun maç temposuna değinen Vanspor FK Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Öncelikle iki takım da ligde bulunduğu durum itibarıyla kolay durumda değil. İkisinin de sıkıntıları birbirine benzer. Bu koşullarda mücadele ediyor iki takım da. Bizim açımızdan baktığımızda, buradan çıkmak için kazanmamız gereken bir maçtı. Ama Boluspor da son haftalarda, son 34 haftaya baktığımızda iyi oynuyor. Mücadele anlamında yükselen bir oyunları vardı. Bugün de bunu sahada gördük. İlk yarı boyunca istediğimiz oyunu pek sahaya yansıtamadık. İkinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başladık. Golü bulduktan sonra oyuncuların özgüveni arttı ve biraz rahatladılar. Ama sonuçta sadece bir maç kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ancak işimiz kolay değil, daha çok çalışmamız lazım. 15 günde 4. maçımızı oynadık. Biz ekiple geldikten sonra çok çalışma fırsatı da bulamadık. Çok sık maç oynuyoruz. Geçen pazar oynadık, bu haftaki maç da cumaya gelince 5 gün sonra yeniden sahaya çıkmak zorunda kaldık. İnşallah bundan sonraki süreçte maçlar haftada bire döndüğünde çalışma fırsatımız da artar. Çünkü birçok oyuncumuz sezon başı kampı geçirmedi. Sonradan toplanan, geç bir araya gelen bir takımımız var. Bunun eksikliklerini de ligde bulunduğumuz durum itibarıyla hissediyoruz. Boluspor'un da içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten bir an önce çıkmasını diliyorum. Bundan sonraki maçlarında kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

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        Münir Yıldırım: "Penaltı zaten bizim her şeyimizi aldı, götürdü maç olarak"

        Boluspor Teknik Sorumlusu Münir Yıldırım, karşılaşmanın ardından üzgün olduklarını belirterek, "Oynadığımız oyunun karşılığını alamıyoruz. O topu bir türlü o çerçeveden içeri atamadık. Büyük bir şanssızlık. Çocuklar bir karakter koyuyor, iyi bir oyun oynuyor ama son vuruşlarda istediğimiz vuruşu yapamıyoruz ve golü bulamıyoruz. Bunun yanında rakip kontralardan geliyor ve gol yiyoruz. Bir pozisyon var, biz ofsayt diye düşünüyoruz. Ofsayta bakılmıyor, direkt penaltıya bakılıyor. Penaltı zaten bizim her şeyimizi aldı, götürdü maç olarak. Ondan sonra bir tepki verdik ama takımımız genç bir takım. Çabuk kırılgan, kırılıyor. Geriye düştüğümüz zaman gereken şeyleri, oyunu bazen oynayamıyoruz. Bu da takımımızı etkiliyor" diye konuştu.

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        "Yazık çocukların vermiş olduğu mücadeleye"

        Hakem kararlarına tepki gösteren Yıldırım, "Bizim penaltımız niye verilmiyor? Onların penaltısı veriliyor. Yani orada VAR mı görevini yapmıyor, orta hakem mi yapmıyor? Bunu anlamış değilim. Biz pozisyonu inceliyoruz, bakıyoruz, izliyoruz. Orada biz yüzde yüz haklıyız. Bizim penaltımızın verilmesi gerekiyor ama hiç bakılmıyor. Boluspor'un bir puanı var diye bu kadar da üzerine gidilmez. Bir puanı var Boluspor'un. Vurun gitsin, abanın sırtına, ne olursa olsun. Ya yazık bizim emeğimize, yazık çocukların vermiş olduğu mücadeleye. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

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