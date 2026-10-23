Bolu'da 23 yıl hapisle aranan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti" ve "yağma" suçlarından hakkında 23 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.'nin Kılıçarslan Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Düzenlenen çalışma sonucunda yakalanan H.Y. gözaltına alındı.

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