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        Boluspor, Van Spor FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Van Spor FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Boluspor, Van Spor FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Van Spor FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, 23 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda Van Spor FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklar sona erdi. Sahada yapılan antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren kırmızıbeyazlı ekip, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

        Van Spor FK karşılaşması öncesindeki son antrenmanını tamamlayan Boluspor, maç saatini beklemeye başladı.

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