Boluspor, Van Spor FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, 23 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda Van Spor FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklar sona erdi. Sahada yapılan antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren kırmızıbeyazlı ekip, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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