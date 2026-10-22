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        Abant yolunda sonbahar güzelliği dronla görüntülendi

        Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı güzergahında yaşanan sonbahar güzelliği dronla görüntülendi. Yol boyunca renk cümbüşü oluşturan ağaçların bulutlarla bütünleştiği anlar, havadan kaydedilen görüntülerle izleyenleri mest etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Abant yolunda sonbahar güzelliği dronla görüntülendi

        Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı güzergahında yaşanan sonbahar güzelliği dronla görüntülendi. Yol boyunca renk cümbüşü oluşturan ağaçların bulutlarla bütünleştiği anlar, havadan kaydedilen görüntülerle izleyenleri mest etti.

        Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı yolunda sonbahar mevsiminin tüm güzellikleri yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte milli park güzergahındaki çam, kayın, meşe ve gürgen ağaçlarının yaprakları sarı, kahverengi, turuncu ve kızıl tonlarına büründü. Yol boyunca uzanan ormanlık alanda oluşan renk cümbüşü, gökyüzündeki bulutlarla birleşince ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Doğanın binbir rengine bürünen Abant yolu ve ağaçların üzerindeki bulutların eşsiz uyumu dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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