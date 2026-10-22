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        Yolda bulduğu yaralı ceylanı kurtarmak için seferber oldu

        Bolu'da Mudurnu yolu Akkayalar mevkisinde yaralı halde bulunan ceylan, hayvansever vatandaş Özcan Elmacı tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Yolda bulduğu yaralı ceylanı kurtarmak için seferber oldu

        Bolu'da Mudurnu yolu Akkayalar mevkisinde yaralı halde bulunan ceylan, hayvansever vatandaş Özcan Elmacı tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

        Olay, BoluMudurnu yolu üzerindeki Akkayalar mevkisinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan Özcan Elmacı, yol kenarında hareketsiz halde bir ceylan gördü. Ceylanın bir aracın çarpması sonucu yaralanmış olabileceğini değerlendiren Elmacı, aracından inerek hayvanı kontrol etti. Ceylanın yaralı olduğunu fark eden Elmacı, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların da desteğiyle yaralı ceylanı aracına alan Elmacı, hayvanın koruma altına alınması ve gerekli bakımının yapılması amacıyla Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

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