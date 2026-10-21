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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı" düzenlendi.

        Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı" kapsamında, Yeniçağa Mehmet Çelik İlkokulunda eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

        İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi işbirliğinde ilkokul çağındaki çocukların erken yaşlardan itibaren sağlık bilinci kazanmaları, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması hedefiyle düzenlenen programda, çocukların gelişimini destekleyen eğitim verildi.

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        Okul güvenliği konusunda çalışma yürüten polis ekipleri ise etkinlik boyunca okulda bulundu.

        - Bolu'da arama kurtarma derneklerine harita ve pusula okuma eğitimi verildi

        Bolu AFAD İl Müdürlüğünün 2026 eğitim faaliyetleri kapsamında arama kurtarma derneklerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başta deprem olmak üzere, Türkiye'de sıkça yaşanan afetlere karşı, afet öncesi, sırası ve sonrasında uygulanması gereken doğru davranışlar hakkında eğitimler verildiği belirtildi.

        Bu kapsamda Bolu Rota Arama Kurtarma Derneği (BORAK) üyelerine yönelik harita ve pusula okuma ile GPS eğitimi verildiği ifade edildi.

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        - Anaokulu öğrencileri iyiliği masallarla öğrendi

        Bolu'da anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen "Masal Atölyesi" etkinliğinde iyilik teması işlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Öğretmen Akademileri Tiyatro Birimi tarafından, masal anlatıcılığı eğitimi alan öğretmenlerin katılımıyla masal anlatma atölyesi etkinliği düzenlendi.

        Vali Mehmet Ali Türker Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 5 yaş grubu öğrenciler, masallar ve canlandırmalar eşliğinde saygı, yardımlaşma ve iyilik gibi değerlerle buluştu.

        İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Turan'ın da katıldığı etkinlikte çocuklar, masallar ve "İyilik Şarkısı" ile keyifli anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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