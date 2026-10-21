Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düştü. Sis nedeniyle yol güzergahı üzerinde sürücüler, aracıyla yavaş ilerledi.

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