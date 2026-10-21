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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.K. idaresindeki 34 ZR 9476 plakalı kamyonet, Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

        Aynı yönde ilerleyen M.T. yönetimindeki 34 NBD 259 plakalı otomobil ile M.P'nin kullandığı 34 CDL 37 plakalı yolcu otobüsü de kazaya karıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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