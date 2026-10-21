Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı yönde ilerleyen M.T. yönetimindeki 34 NBD 259 plakalı otomobil ile M.P'nin kullandığı 34 CDL 37 plakalı yolcu otobüsü de kazaya karıştı.

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