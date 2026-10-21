D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.
Giriş: 21.10.2026 - 09:46 Güncelleme:
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.
Kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Güzergahtan geçen sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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