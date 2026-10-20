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        Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap davasında mahkeme kararını açıkladı

        Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'a 7 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Üç sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 20:08 Güncelleme:
        Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap davasında mahkeme kararını açıkladı

        Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'a 7 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Üç sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

        Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, marketler, ruhsat, kurban ve kafe olaylarına ilişkin sanıklar hakkında çeşitli hapis cezaları ve beraat kararları verildi.

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        Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can'a hapis cezası aldı

        Mahkeme heyeti, marketler ve ruhsat olayları kapsamında yargılanan Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can'ı 7 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Dava kapsamında yargılanan Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'a ise marketler olayı yönünden 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Yılmaz hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

        Kurban olayı kapsamında Tanju Özcan hakkında 34 mağdur yönünden ayrı ayrı 1 yıl 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme, bu cezaların ertelenmesine hükmetti. Aynı olay kapsamında yargılanan Ali Sarıyıldız hakkında ise etkin pişmanlık hükümleri değerlendirilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi. Kurban olayı kapsamında yargılanan Aydan Özdemir ve Leyla Beykoz'un ise ayrı ayrı beraatine hükmedildi.

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        Mali İşler Müdürü Naim Ayhan'a ev hapsi

        Rüşvet suçlaması kapsamında yargılanan Naim Ayhan, 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayhan hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

        Mustafa Altındal ve Cihan Tutal'a tahliye

        Kafe olayı kapsamında yargılanan Mustafa Altındal'a 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Altındal'ın tahliyesine karar verdi. Sanıklardan Cihan Tutal ise yalan tanıklık suçundan 2 yıl 1 ay, suçluyu kayırma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutal hakkındaki adli kontrol tedbirine devam kararı verildi. Adem Beraber hakkında da suçluyu kayırma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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        Belediye meclis üyelerine beraat

        Marketler olayı kapsamında irtikap suçlamasıyla yargılanan belediye meclis üyelerinin beraatine karar verildi. Mahkemenin açıkladığı kararlarla birlikte bazı sanıkların tutukluluk halleri devam ederken, bazı sanıklar hakkında tahliye ve beraat hükümleri kuruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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