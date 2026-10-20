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        Bolu sonbahar renklerine büründü

        Bolu'da ağaçlar yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Bolu sonbahar renklerine büründü

        Bolu'da ağaçlar yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.

        Yüzde 65'i ormanlarla kaplı kentte, dağların yamaçlarında sonbahar renklerine bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

        Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki renk cümbüşü havadan görüntülendi.

        Elmalık mevkisinden Bolu Dağı Tüneli çıkışına kadar uzanan güzergahtaki renk çeşitliliği, sürücülere güzel manzarada yolculuk yapma imkanı sunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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